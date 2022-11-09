Аварійні відключення у містах 9 листопада не передбачено – Укренерго

Листопад, 09 в 0:57

Завтра, 9 листопада, по всій Україні діятимуть графіки погодинних планових відключень.

Більше всього стабілізаційних обмежень прогнозують у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

– Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Слідкуйте за повідомленнями своїх операторів систем розподілу, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Зазначається, що обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.

Зараз дивляться

– Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами: ощадливо споживайте електроенергію та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00, – звертаються в Укренерго.

Джерело: Укренерго