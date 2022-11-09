Херсон обороняють до 50 тис. росіян, для звільнення ЗСУ потрібен час – ГУР

Листопад, 09 в 14:40

Тимчасово окупований Херсон обороняють від 30 до 50 тис. російських військових, які стоять на правому березі Херсонщини.

Для звільнення міста Збройним силам України знадобиться час. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що росіяни зовсім не збираються відступати з обласного центру, як дехто вважає.

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Крім того, Вадим Скібіцький пояснив, що окупанти депортують мешканців Херсона, щоб полегшити ведення бойових дій та обмежити поширення інформації.

– Вони дотримуються принципу СРСР: депортація населення. Будуть введені буряти, щоб цей край став не тільки проросійським, а й повністю російським. Те саме зробили в Криму, з татарами, – додав Скібіцький.

Нагадаємо, днями начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що на Херсонщині окупанти намагаються підтягнути на правий берег Дніпра нових мобілізованих, яких поставлять на першу лінію оборони.

Також продовжується передислокація елітних підрозділів ворога, які гуртуються навколо Херсона.

Джерело: La Repubblica

Фото: ГУР