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Факты / Україна

В Херсонской области созданы четыре новые военные администрации: список

Анастасия Гевко, редактор ленты
В Херсонской области созданы четыре новые военные администрации: список

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 ноября, подписал указ о создании четырех новых военных администраций в Херсонской области.

Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Офиса президента.

Список новых администраций:

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  • Долматовская сельская военная администрация Скадовского района Херсонской области;
  • Голопристанская городская военная администрация Скадовского района Херсонской области;
  • Каховская городская военная администрация Каховского района Херсонской области;
  • Крестовская сельская военная администрация Каховского района Херсонской области.

Президент поручил Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины О правовом режиме военного положения мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

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