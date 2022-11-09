В Херсонской области созданы четыре новые военные администрации: список

Ноябрь, 09 в 18:18

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 ноября, подписал указ о создании четырех новых военных администраций в Херсонской области.

Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Офиса президента.

Список новых администраций:

Сейчас смотрят

Долматовская сельская военная администрация Скадовского района Херсонской области;

Голопристанская городская военная администрация Скадовского района Херсонской области;

Каховская городская военная администрация Каховского района Херсонской области;

Крестовская сельская военная администрация Каховского района Херсонской области.

Президент поручил Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины О правовом режиме военного положения мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Читайте Россия заявила об отступлении из Херсона и выводе своих войск с правого берега Днепра

Фото: Людмила Денисова