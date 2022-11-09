В Херсонской области созданы четыре новые военные администрации: список
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 ноября, подписал указ о создании четырех новых военных администраций в Херсонской области.
Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Офиса президента.
Список новых администраций:
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- Долматовская сельская военная администрация Скадовского района Херсонской области;
- Голопристанская городская военная администрация Скадовского района Херсонской области;
- Каховская городская военная администрация Каховского района Херсонской области;
- Крестовская сельская военная администрация Каховского района Херсонской области.
Президент поручил Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины О правовом режиме военного положения мероприятия, связанные с образованием военных администраций.
Указ вступил в силу со дня его опубликования.
Фото: Людмила Денисова