На Херсонщині створено чотири нові військові адміністрації: список

Листопад, 09 в 18:18

Президент України Володимир Зеленський у середу, 9 листопада, підписав указ про створення чотирьох нових військових адміністрацій у Херсонській області.

Про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті Офісу президента.

Список нових адміністрацій:

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Долматівська сільська військова адміністрація Скадовського району Херсонської області;

Голопристанська міська військова адміністрація Скадовського району Херсонської області;

Каховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області;

Хрестівська сільська військова адміністрація Каховського району Херсонської області.

Президент доручив Генеральному штабу Збройних сил України та Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до закону України Про правовий режим воєнного стану заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій.

Указ набув чинності з дня його опублікування.

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Фото: Людмила Денісова