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Факты / Україна

Работала ПВО: Харьковскую область ночью атаковали вражеские беспилотники

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Обстріл Київської області дронами-камікадзе 27 жовтня 2022

Ночью 9 ноября в Харьковской области зафиксировали вражеские беспилотники.

По свидетельству очевидцев, дроны атаковали Лозовский район.

Чтобы ликвидировать БПЛА, в области работала противовоздушная оборона.

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Комментариев от областных властей по поводу ночной атаки пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 259-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Андрей Небитов

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