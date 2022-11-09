Работала ПВО: Харьковскую область ночью атаковали вражеские беспилотники
Требует проверки
Ночью 9 ноября в Харьковской области зафиксировали вражеские беспилотники.
По свидетельству очевидцев, дроны атаковали Лозовский район.
Чтобы ликвидировать БПЛА, в области работала противовоздушная оборона.
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Комментариев от областных властей по поводу ночной атаки пока не поступало.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 259-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Андрей Небитов