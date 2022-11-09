Ноябрь, 09 в 6:09

Ночью 9 ноября в Харьковской области зафиксировали вражеские беспилотники.

По свидетельству очевидцев, дроны атаковали Лозовский район.

Чтобы ликвидировать БПЛА, в области работала противовоздушная оборона.

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Комментариев от областных властей по поводу ночной атаки пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 259-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Андрей Небитов