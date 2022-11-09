Працювала ППО: Харківщину вночі атакували ворожі безпілотники
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Уночі 9 листопада в Харківській області зафіксували ворожі безпілотники.
За свідченнями очевидців, дрони атакували Лозівський район.
Щоб ліквідувати БПЛА, в області працювала протиповітряна оборона.
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Коментарів від обласної влади з приводу нічної атаки поки не надходило.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 259-ту добу.
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Фото: Андрій Нєбитов