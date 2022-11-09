Працювала ППО: Харківщину вночі атакували ворожі безпілотники

Листопад, 09 в 6:09

Уночі 9 листопада в Харківській області зафіксували ворожі безпілотники.

За свідченнями очевидців, дрони атакували Лозівський район.

Щоб ліквідувати БПЛА, в області працювала протиповітряна оборона.

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Коментарів від обласної влади з приводу нічної атаки поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 259-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Андрій Нєбитов