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Факти / Україна

Ще 780 окупантів та 15 танків: втрати РФ у війні проти України за добу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ще 780 окупантів та 15 танків: втрати РФ у війні проти України за добу
Фото: Міноборони

Втрати Росії у війні в Україні стрімко зростають. За останню добу ЗСУ знищили ще 780 російських військових. Загальні втрати у живій силі сягнули 77 950 осіб.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 9 листопада.

Українські захисники також знищили серед бойової техніки ворога ще 15 російських танків, 12 броньованих машин, дві ситеми ППО та сім безпілотників.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 9 листопада:

  • особовий склад – близько 77 950 (+780) осіб ліквідовано;
  • танки – 2 801 (+15);
  • бойові броньовані машини – 5 666 (+12);
  • артилерійські системи – 1 802 (+11);
  • РСЗВ – 393 (+2);
  • засоби ППО ‒ 205 (+2);
  • літаки – 278;
  • гелікоптери – 260;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 483 (+7);
  • крилаті ракети – 399;
  • кораблі/катери ‒ 16;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 4 227 (+11);
  • спеціальна техніка ‒ 159.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 259-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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