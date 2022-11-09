Листопад, 09 в 9:41

Втрати Росії у війні в Україні стрімко зростають. За останню добу ЗСУ знищили ще 780 російських військових. Загальні втрати у живій силі сягнули 77 950 осіб.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 9 листопада.

Українські захисники також знищили серед бойової техніки ворога ще 15 російських танків, 12 броньованих машин, дві ситеми ППО та сім безпілотників.

Зараз дивляться

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 9 листопада:

особовий склад – близько 77 950 (+780) осіб ліквідовано;

танки – 2 801 (+15);

бойові броньовані машини – 5 666 (+12);

артилерійські системи – 1 802 (+11);

РСЗВ – 393 (+2);

засоби ППО ‒ 205 (+2);

літаки – 278;

гелікоптери – 260;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 483 (+7);

крилаті ракети – 399;

кораблі/катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 227 (+11);

спеціальна техніка ‒ 159.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 259-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.