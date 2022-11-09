Ще 780 окупантів та 15 танків: втрати РФ у війні проти України за добу
Фото: Міноборони
Втрати Росії у війні в Україні стрімко зростають. За останню добу ЗСУ знищили ще 780 російських військових. Загальні втрати у живій силі сягнули 77 950 осіб.
Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 9 листопада.
Українські захисники також знищили серед бойової техніки ворога ще 15 російських танків, 12 броньованих машин, дві ситеми ППО та сім безпілотників.
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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 9 листопада:
- особовий склад – близько 77 950 (+780) осіб ліквідовано;
- танки – 2 801 (+15);
- бойові броньовані машини – 5 666 (+12);
- артилерійські системи – 1 802 (+11);
- РСЗВ – 393 (+2);
- засоби ППО ‒ 205 (+2);
- літаки – 278;
- гелікоптери – 260;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 483 (+7);
- крилаті ракети – 399;
- кораблі/катери ‒ 16;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4 227 (+11);
- спеціальна техніка ‒ 159.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 259-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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