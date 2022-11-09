У нас есть свой план и сценарий: Подоляк о заявлениях РФ по выходу из Херсона

Ноябрь, 09 в 20:14

Заявления российского командования о якобы выходе из Херсона являются информационно-пропагандистской кампанией. У Украины есть свой план и сценарий, которому следуют Вооруженные силы.

Об этом сказал в эфире телемарафона 9 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– У нас есть свой план, утвержденный на Ставке главнокомандующего. Президент Зеленский очень активно мониторит происходящее на линии фронта, в том числе на Южном направлении. У нас есть свой план, свой сценарий освобождения территорий. Сегодня были созданы военные администрации на левом берегу Херсона – это значит, что мы будем по своему плану действовать и дальше, – подчеркнул советник.

Подоляк добавил, что следует отметить, что россиянам действительно было очень сложно оборонять Херсон. Ведь туда нельзя было доставлять ряд боеприпасов, живой силы и прочее. Между тем за последние две недели они довозили туда мобилизованных, минировали город и создавали там огневые точки. То есть они готовили Херсон к очень и очень жесткой войне.

Сейчас смотрят

– Третья составляющая – для них очень важно создать фортификационные сооружения на левом берегу, а оттуда, если им не удастся удержать Херсон – а им, скорее всего, не удастся удержать Херсон с точки зрения логистики, – они будут его максимально разрушать с левого берега. Они там создают уже огневые точки, подвозят снаряды, мобилизованных и так далее. Они будут жестко пытаться задержаться в Херсонской области, – прогнозирует Михаил Подоляк.

По его мнению, заявления российских командующих – это пропаганда, рассчитанная в первую очередь на внутренний рынок РФ.

– Потому что все у них идет по плану, а план – покинуть всю территорию Украины, включая оккупированные в 2014 году территории. Потому свое общество они готовят к тому, что это будет победа. Когда они выйдут на левый берег Днепра, это будет победа, потому что они “остановили впечатляющие силы НАТО”, – сказал советник.

По его словам, ВСУ по собственному плану продолжат продвигаться в Южном и других направлениях.