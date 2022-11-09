У нас є свій план та сценарій: Подоляк про заяви РФ щодо виходу з Херсону

Листопад, 09 в 20:14

Заяви російського командування про нібито вихід з Херсону є інформаційно-пропагандистською кампанією. В України ж є свій план та сценарій, якому слідують Збройні сили.

Про це сказав в ефірі телемарафону 9 листопада радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– У нас є свій план, затверджений на Ставці головнокомандувача. Президент Зеленський дуже активно моніторить все, що відбувається на лінії фронту, зокрема на Південному напрямку. У нас є свій план, свій сценарій звільнення територій. Сьогодні були створені військові адміністрації на лівому березі Херсонщини – це означає, що ми будемо по своєму плану діяти і далі, – наголосив радник.

Подоляк додав: варто зазначити, що для росіян дійсно було дуже складно обороняти Херсон. Адже туди не можна було доставляти боєприпаси, живу силу тощо. Водночас протягом останніх двох тижнів вони довозили туди мобілізованих, мінували місто та створювали там вогневі точки. Тобто вони готували Херсон до дуже і дуже жорсткої війни.

Зараз дивляться

– Третя складова – для них дуже важливо створити фортифікаційні споруди на лівому березі, а звідти, якщо їм не вдасться втримати Херсон – а їм, скоріш за все, не вдасться втримати Херсон з точки зору логістики, – то вони будуть його максимально руйнувати з лівого берега. Вони там створюють вже вогневі точки, підвозять снаряди, мобілізованих і таке інше. Вони будуть жорстко намагатись затриматись на Херсонщині, – прогнозує Михайло Подоляк.

На його думку, заяви російських командувачів – це пропаганда, розрахована передусім на внутрішній ринок РФ.

– Тому що все у них йде по плану, а план – покинути всю територію України, включно з окупованими в 2014 році територіями. Тому своє суспільство вони готують до того, що це буде перемога. Коли вони вийдуть на лівий берег Дніпра, це буде перемога, бо вони “зупинили вражаючі сили НАТО”, – сказав радник.

За його словами, ЗСУ, за власним планом, продовжать просуватись в Південному та інших напрямках.