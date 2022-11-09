Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя — Подоляк

Ноябрь, 09 в 18:53

Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя.

Об этом на своей странице в Twitter отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что в Херсоне остается значительная часть российских группировок, а в регион взимают дополнительные резервы.

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— Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления, — подытожил Подоляк.

Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 9, 2022

В комментарии агентству Reuters Подоляк отметил, что о выводе войск РФ из города говорить рано, пока над ним не развеется украинский флаг.

9 ноября командующий российскими войсками Сергей Суровикин объявил об отступлении армии РФ из Херсона. оккупанты заявили, что планируют занять оборону на левом берегу Днепра.