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Факты / Україна

Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя — Подоляк

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя.

Об этом на своей странице в Twitter отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что в Херсоне остается значительная часть российских группировок, а в регион взимают дополнительные резервы.

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— Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления, — подытожил Подоляк.

В комментарии агентству Reuters Подоляк отметил, что о выводе войск РФ из города говорить рано, пока над ним не развеется украинский флаг.

9 ноября командующий российскими войсками Сергей Суровикин объявил об отступлении армии РФ из Херсона. оккупанты заявили, что планируют занять оборону на левом берегу Днепра.

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