Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя — Подоляк
Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя.
Об этом на своей странице в Twitter отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Он подчеркнул, что в Херсоне остается значительная часть российских группировок, а в регион взимают дополнительные резервы.
— Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления, — подытожил Подоляк.
Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 9, 2022
В комментарии агентству Reuters Подоляк отметил, что о выводе войск РФ из города говорить рано, пока над ним не развеется украинский флаг.
9 ноября командующий российскими войсками Сергей Суровикин объявил об отступлении армии РФ из Херсона. оккупанты заявили, что планируют занять оборону на левом берегу Днепра.