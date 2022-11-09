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Факти / Україна

Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою – Подоляк

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою.

Про це на своїй сторінці у Twitter зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що у Херсоні залишається значна частина російських угруповань, а в регіон стягують додаткові резерви.

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— Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви, – підсумував Подоляк.

У коментарі агентству Reuters Подоляк зазначив, що про виведення військ РФ з міста говорити зарано, поки над ним не замайорить український прапор.

9 листопада командувач російських військ Сергій Суровікін оголосив про відступ армії РФ із Херсону. Окупанти заявили, що планують зайняти оборону на лівому березі Дніпра.

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