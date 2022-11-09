Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою – Подоляк
Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою.
Про це на своїй сторінці у Twitter зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Він наголосив, що у Херсоні залишається значна частина російських угруповань, а в регіон стягують додаткові резерви.
— Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви, – підсумував Подоляк.
Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 9, 2022
У коментарі агентству Reuters Подоляк зазначив, що про виведення військ РФ з міста говорити зарано, поки над ним не замайорить український прапор.
9 листопада командувач російських військ Сергій Суровікін оголосив про відступ армії РФ із Херсону. Окупанти заявили, що планують зайняти оборону на лівому березі Дніпра.