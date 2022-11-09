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Факты / Україна

Враг готовит отступные позиции и пытается держать оборону на занятых рубежах — ОК Юг

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Враг готовит отступные позиции и пытается держать оборону на занятых рубежах — ОК Юг
Фото: Генштаб ВСУ

Противник пытается держать оборону на занятых рубежах, а также готовит отступные позиции.

Сообщает об оперативной обстановке по состоянию на 11:00 9 ноября ОК Юг.

Отмечается, что враг наносит огненное поражение с применением реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов, танков вдоль линии боевого столкновения по прилегающим территориальным общинам и тыловым районам.

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— Наши подразделения ракетных войск и артиллерии за ночь выполнили около 130 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения врага и его техники. Потери, которые понес враг в течение ночи в живой силе и технике дознаются, — говорится в сообщении.

На данный момент численность корабельной группировки врага в Черном море составляет восемь кораблей, маневрирующих вдоль крымского побережья. Среди них два больших десантных, ракетоносители – в пунктах базирования.

В ОК Юг предупреждает, что опасность ударов остается высокой круглосуточно.

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