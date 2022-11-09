Ворог готує відступні позиції та намагається тримати оборону на зайнятих рубежах – ОК Південь
Противник намагається тримати оборону, на зайнятих рубежах, а також готує відступні позиції.
Повідомляє про оперативну обстановку станом на 11.00 9 листопада ОК Південь.
Зазначається, що ворог наносить вогневе ураження із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів, танків вздовж лінії бойового зіткнення, по прилеглих територіальних громадах і тилових районах.
Для корегування вогню окупанти використовують безпілотні шпигуни.
— Наші підрозділи ракетних військ та артилерії протягом ночі виконали близько 130 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження ворога і його техніки. Втрати, які поніс ворог протягом ночі в живій силі та техніці дорозвідуються, – йдеться у повідомленні.
Наразі чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить вісім кораблів, які маневрують уздовж кримського узбережжя. Серед них – два великих десантних, ракетоносії – в пунктах базування.
В ОК Південь попереджають, що небезпека ударів залишається високою цілодобово.