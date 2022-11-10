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Факти / Україна

У Пентагоні озвучили втрати серед військових РФ та цивільних українців за час війни

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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війна в україні

Упродовж повномасштабної війни в Україні було вбито та поранено понад 100 тис. російських військовослужбовців, також загинули близько 40 тис. мирних жителів.

Такі дані під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

– Йдеться про кількість убитих і поранених російських військових на рівні понад 100 тисяч. Ймовірно, те саме – з українського боку. Це величезні масштаби людських страждань, – заявив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 260-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ВВС
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