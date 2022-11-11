Антоновский мост поврежден, россияне пешком убегают на левый берег – что известно
Вечером 10 ноября местные жители сообщили, что российские военные обстреляли Антоновский мост в Херсонской области.
Он соединяет Херсон с левобережьем, куда отступают оккупанты.
Где находится Антоновский мост
Антоновский мост — мост через Днепр, который соединяет Херсон с левобережьем, в частности с Олешками и Голой Пристанью.
Его общая протяженность составляет 1 366 м. Мост стоит на 31 опоре.
Антоновский мост на карте
Фото: Deep State
Утром 11 ноября глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в эфире одного из телеканалов рассказал, что в Херсонской области в ночь на 11 ноября были прилеты по Антоновскому мосту.
Однако он заверил, что мост стоит, а Вооруженные силы Украины контролируют понтонные переправы рядом.
Общественное Херсон обнародовало фото от местных жителей, на котором видно, что Антоновский мост обрушился.
Тем временем российские пропагандисты распространяют видео с Антоновского моста, на котором видны разрушенные пролеты. По словам прокремлевских журналистов, мост взорвали сами же оккупанты.
В сети появилось видео, на котором видно, как на фоне моста российские оккупанты пешком убегают из одного берега на другой.
Местные Telegram-каналы также распространяют фото Антоновского моста, сделанные с разных ракурсов, на которых видны разрушения.
Отметим, что официальной информации от Генштаба ВСУ или Минобороны Украины о повреждении Антоновского моста пока нет.