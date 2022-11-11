Ноябрь, 11 в 11:45

Вечером 10 ноября местные жители сообщили, что российские военные обстреляли Антоновский мост в Херсонской области.

Он соединяет Херсон с левобережьем, куда отступают оккупанты.

Где находится Антоновский мост

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Антоновский мост — мост через Днепр, который соединяет Херсон с левобережьем, в частности с Олешками и Голой Пристанью.

Его общая протяженность составляет 1 366 м. Мост стоит на 31 опоре.

Антоновский мост на карте

Фото: Deep State

Утром 11 ноября глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в эфире одного из телеканалов рассказал, что в Херсонской области в ночь на 11 ноября были прилеты по Антоновскому мосту.

Однако он заверил, что мост стоит, а Вооруженные силы Украины контролируют понтонные переправы рядом.

Общественное Херсон обнародовало фото от местных жителей, на котором видно, что Антоновский мост обрушился.

Тем временем российские пропагандисты распространяют видео с Антоновского моста, на котором видны разрушенные пролеты. По словам прокремлевских журналистов, мост взорвали сами же оккупанты.

В сети появилось видео, на котором видно, как на фоне моста российские оккупанты пешком убегают из одного берега на другой.

Местные Telegram-каналы также распространяют фото Антоновского моста, сделанные с разных ракурсов, на которых видны разрушения.

Антоновский мост поврежден, россияне пешком убегают на левый берег – что известно / 2 фотографии

Отметим, что официальной информации от Генштаба ВСУ или Минобороны Украины о повреждении Антоновского моста пока нет.