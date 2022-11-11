Антонівський міст пошкоджено, росіяни пішки тікають на лівий берег – що відомо
Ввечері 10 листопада місцеві жителі повідомили, що російські військові обстріляли Антонівський міст на Херсонщині.
Він з’єднує Херсон з лівобережжям, куди відступають окупанти.
Де розташований Антонівський міст
Антонівський міст — це міст через Дніпро, що з’єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню.
Його загальна протяжність становить 1 366 м. Міст стоїть на 31 опорі.
Антонівський міст на карті
Фото: Deep State
Вранці 11 листопада голова Херсонської облради Олександр Самойленко в ефірі одного з телеканалів розповів, що на Херсонщині в ніч на 11 листопада були прильоти по Антонівському мосту.
Однак він запевнив, що міст стоїть, а Збройні сили України контролюють понтонні переправи поряд.
Суспільне Херсон оприлюднило фото від місцевих жителів, на якому видно, що Антонівський міст обвалився.
Тим часом російські пропагандисти поширюють відео з Антонівського мосту, на якому видно зруйновані прольоти. За словами прокремлівських журналістів, міст підірвали самі ж окупанти.
У мережі з’явилося відео, на якому видно, як на тлі мосту російські окупанти пішки втікають з одного берега на інший.
Місцеві Telegram-канали також поширюють фото Антонівського мосту, зроблені з різних ракурсів, на яких видно руйнування.
Наголосимо, що офіційної інформації від Генштабу ЗСУ чи Міноборони України про пошкодження Антонівського мосту поки що немає.