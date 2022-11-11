Листопад, 11 в 11:45

Ввечері 10 листопада місцеві жителі повідомили, що російські військові обстріляли Антонівський міст на Херсонщині.

Він з’єднує Херсон з лівобережжям, куди відступають окупанти.

Де розташований Антонівський міст

Зараз дивляться

Антонівський міст — це міст через Дніпро, що з’єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню.

Його загальна протяжність становить 1 366 м. Міст стоїть на 31 опорі.

Антонівський міст на карті

Фото: Deep State

Вранці 11 листопада голова Херсонської облради Олександр Самойленко в ефірі одного з телеканалів розповів, що на Херсонщині в ніч на 11 листопада були прильоти по Антонівському мосту.

Однак він запевнив, що міст стоїть, а Збройні сили України контролюють понтонні переправи поряд.

Суспільне Херсон оприлюднило фото від місцевих жителів, на якому видно, що Антонівський міст обвалився.

Тим часом російські пропагандисти поширюють відео з Антонівського мосту, на якому видно зруйновані прольоти. За словами прокремлівських журналістів, міст підірвали самі ж окупанти.

У мережі з’явилося відео, на якому видно, як на тлі мосту російські окупанти пішки втікають з одного берега на інший.

Місцеві Telegram-канали також поширюють фото Антонівського мосту, зроблені з різних ракурсів, на яких видно руйнування.

Антонівський міст пошкоджено, росіяни пішки тікають на лівий берег – що відомо / 2 фотографии

Наголосимо, що офіційної інформації від Генштабу ЗСУ чи Міноборони України про пошкодження Антонівського мосту поки що немає.