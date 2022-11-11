Мы не холодильная камера: Данилов исключил замораживание войны после деоккупации Херсона

Ноябрь, 11 в 21:58

После деоккупации Херсона война продолжится, намерения замораживать конфликт у украинских военных нет.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы допускать не можем, потому что там есть люди наши, мы видим, как они страдают, – сказал Данилов.

По его словам, задача, которую ВСУ ставит президент Владимир Зеленский, проста и понятна – освобождение украинских территорий от врага. И это будет выполнено, нужно только время.

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Кроме того, Данилов предостерег, что большая территория Херсона заминирована оккупантами, и призвал не спешить возвращаться украинцев на освобожденные территории. Жителям области нужно ждать сообщений от власти.

— То, что касается инфраструктуры, они уничтожают все, что можно уничтожать. И к большому сожалению, мы на сегодняшний день можем подтвердить — огромная территория заминирована. Более того, мы не исключаем, что заложены большие “фугасы”. И потому очень осторожно нужно населению относиться к этому вопросу, – говорит секретарь СНБО.

Также он подтвердил, что Антоновский мост действительно находится в “совершенно нетрудоспособном состоянии”.