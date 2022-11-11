Ми не холодильна камера: Данілов виключив замороження війни після деокупації Херсона
Після деокупації Херсону війна продовжиться, наміру заморожувати конфлікт в українських військових немає.
Про це в ефірі Єдиних новин заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
– Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Ніякої зупинки ми допускати не можемо, бо там є люди наші, ми бачимо, як вони страждають, – сказав Данілов.
За його словами, завдання, яке ЗСУ ставить президент Володимир Зеленський, просте і зрозуміле – звільнення українських територій від ворога. І це буде виконано, потрібен лише час.
Крім того, Данілов застеріг, що велика територія Херсонщини замінована окупантами, та закликав українців не поспішати повертатися на звільнені території. Мешканцям області потрібно чекати на повідомлення від влади.
– Те, що стосується інфраструктури, вони нищать все, що можна нищити. І на превеликий жаль, ми на сьогодні можемо підтвердити – величезна територія замінована. Більш того, ми не виключаємо, що є закладені великі фугаси. І тому дуже обережно треба населенню ставитися до цього питання, – каже секретар РНБО.
Також він підтвердив, що Антонівський міст дійсно наразі в “абсолютно непрацездатному стані”.
– Те, що стосується відходу окупантів, – це під впливом наших Збройних сил відбувається. Ніякого “акту доброї волі” або ще щось вони там собі вигадують і показують по телебаченню, що хтось комусь дає команди… Вони чітке мають уявлення, якщо б вони там залишалися ще певний період часу, то їх би там фізично вже не було, – наголосив секретар РНБО.