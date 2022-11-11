Ми не холодильна камера: Данілов виключив замороження війни після деокупації Херсона

Листопад, 11 в 21:58

Після деокупації Херсону війна продовжиться, наміру заморожувати конфлікт в українських військових немає.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Ніякої зупинки ми допускати не можемо, бо там є люди наші, ми бачимо, як вони страждають, – сказав Данілов.

За його словами, завдання, яке ЗСУ ставить президент Володимир Зеленський, просте і зрозуміле – звільнення українських територій від ворога. І це буде виконано, потрібен лише час.

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Крім того, Данілов застеріг, що велика територія Херсонщини замінована окупантами, та закликав українців не поспішати повертатися на звільнені території. Мешканцям області потрібно чекати на повідомлення від влади.

– Те, що стосується інфраструктури, вони нищать все, що можна нищити. І на превеликий жаль, ми на сьогодні можемо підтвердити – величезна територія замінована. Більш того, ми не виключаємо, що є закладені великі фугаси. І тому дуже обережно треба населенню ставитися до цього питання, – каже секретар РНБО.

Також він підтвердив, що Антонівський міст дійсно наразі в “абсолютно непрацездатному стані”.