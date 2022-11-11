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Факты / Україна

В феврале украинской армии давали три дня, а сегодня ВСУ дошли до Херсона – Подоляк

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В феврале украинской армии давали три дня, а сегодня ВСУ дошли до Херсона – Подоляк
Фото: Генштаб ВСУ

За почти девять месяцев полномасштабной войны украинские военные защитили Киев, освободили три региона, деоккупировали Харьковщину и подошли к Херсону.

Этот период уже должен был научить, что нужно не бояться “российского медведя”, не убегать от драки, держать удар и верить в Украину.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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– В феврале украинской армии давали три дня. Сегодня мы защитили Киев, освободили три региона, деоккупировали Харьковщину и подошли к Херсону. Если чему-то должны научить эти 9 месяцев, так это не бояться “российского медведя”, не убегать от драки, держать удар и верить в Украину, написал он в Twitter.

Напомним, 11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который находился под российской оккупацией с начала марта.

В Главном управлении разведки сообщили, что российское командование после отступления основной группировки войск РФ из города ожидаемо бросило часть оккупантов на произвол судьбы.

Оккупантам, которые не успели переправиться, командиры посоветовали переодеваться в гражданскую одежду и пытаться сбежать из Херсона своими силами.

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