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За почти девять месяцев полномасштабной войны украинские военные защитили Киев, освободили три региона, деоккупировали Харьковщину и подошли к Херсону.

Этот период уже должен был научить, что нужно не бояться “российского медведя”, не убегать от драки, держать удар и верить в Украину.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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– В феврале украинской армии давали три дня. Сегодня мы защитили Киев, освободили три региона, деоккупировали Харьковщину и подошли к Херсону. Если чему-то должны научить эти 9 месяцев, так это не бояться “российского медведя”, не убегать от драки, держать удар и верить в Украину, – написал он в Twitter.

У лютому українській армії давали «три дні». На сьогодні ми захистили Київ, звільнили три регіони, деокупували Харківщину й підійшли до Херсона. Якщо чогось і мають навчити ці 9 місяців, так це не боятися «російського ведмедя», не тікати від бійки, тримати удар і вірити в ????????. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 11, 2022

Напомним, 11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который находился под российской оккупацией с начала марта.

В Главном управлении разведки сообщили, что российское командование после отступления основной группировки войск РФ из города ожидаемо бросило часть оккупантов на произвол судьбы.

Оккупантам, которые не успели переправиться, командиры посоветовали переодеваться в гражданскую одежду и пытаться сбежать из Херсона своими силами.