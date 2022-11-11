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Факти / Україна

У лютому українській армії давали три дні, а сьогодні ЗСУ дійшли до Херсону – Подоляк

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
У лютому українській армії давали три дні, а сьогодні ЗСУ дійшли до Херсону – Подоляк
Фото: Генштаб ЗСУ

За майже девять місяців повномасштабної війни українські військові захистили Київ, звільнили три регіони, деокупували Харківщину й підійшли до Херсону.

Цей період вже мав би навчити, що потрібно не боятися “російського ведмедя”, не тікати від бійки, тримати удар і вірити в Україну.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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У лютому українській армії давали три дні. На сьогодні ми захистили Київ, звільнили три регіони, деокупували Харківщину й підійшли до Херсону. Якщо чогось і мають навчити ці 9 місяців, так це не боятися “російського ведмедя”, не тікати від бійки, тримати удар і вірити в Україну, написав він у Twitter.

Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ зайшли в Херсон, який був під російською окупацією від початку березня.

У Головному упправлінні розвідки повідомили, що російське командування після відступу основного угруповання військ РФ із міста очікувано кинуло частину окупантів напризволяще.

Окупантам, які не встигли переправитися, командири порадили переодягатися у цивільний одяг та намагатися втекти з Херсону самотужки.

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