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За майже дев’ять місяців повномасштабної війни українські військові захистили Київ, звільнили три регіони, деокупували Харківщину й підійшли до Херсону.

Цей період вже мав би навчити, що потрібно не боятися “російського ведмедя”, не тікати від бійки, тримати удар і вірити в Україну.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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– У лютому українській армії давали три дні. На сьогодні ми захистили Київ, звільнили три регіони, деокупували Харківщину й підійшли до Херсону. Якщо чогось і мають навчити ці 9 місяців, так це не боятися “російського ведмедя”, не тікати від бійки, тримати удар і вірити в Україну, – написав він у Twitter.

У лютому українській армії давали «три дні». На сьогодні ми захистили Київ, звільнили три регіони, деокупували Харківщину й підійшли до Херсона. Якщо чогось і мають навчити ці 9 місяців, так це не боятися «російського ведмедя», не тікати від бійки, тримати удар і вірити в ????????. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 11, 2022

Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ зайшли в Херсон, який був під російською окупацією від початку березня.

У Головному упправлінні розвідки повідомили, що російське командування після відступу основного угруповання військ РФ із міста очікувано кинуло частину окупантів напризволяще.

Окупантам, які не встигли переправитися, командири порадили переодягатися у цивільний одяг та намагатися втекти з Херсону самотужки.