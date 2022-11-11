Есть и ракетоносители: в Черном море маневрирует уже 17 российских кораблей
Россия продолжает наращивать количество кораблей, маневрирующих в Черном море.
К ночи 11 ноября их стало уже 17, хотя еще днем 9 ноября было восемь.
На боевое дежурство выведены два ракетоносителя с 16 ракетами типа Калибр, которых уже длительное время не фиксировали украинские защитники.
– Некоторым образом враг намекает, что готов отомстить за “неудобные сложные решения” по Херсонской области, к которым он вынужден был прибегнуть, – выдвигают версию в Оперативном командовании Юг.
В этой связи украинские защитники не исключают, что вполне вероятно РФ может повторить массированные ракетно-дроновые обстрелы всей территории Украины.
Напомним, что еще днем 9 ноября в Черном море было восемь российских кораблей, среди которых было два больших десантных.
Ночью 10 ноября их стало 12, а уже днем – 14, среди которых был и один ракетоноситель с восемью ракетами типа Калибр на борту.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 261-е сутки.
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