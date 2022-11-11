Ноябрь, 11 в 7:01

Россия продолжает наращивать количество кораблей, маневрирующих в Черном море.

К ночи 11 ноября их стало уже 17, хотя еще днем ​​9 ноября было восемь.

На боевое дежурство выведены два ракетоносителя с 16 ракетами типа Калибр, которых уже длительное время не фиксировали украинские защитники.

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– Некоторым образом враг намекает, что готов отомстить за “неудобные сложные решения” по Херсонской области, к которым он вынужден был прибегнуть, – выдвигают версию в Оперативном командовании Юг.

В этой связи украинские защитники не исключают, что вполне вероятно РФ может повторить массированные ракетно-дроновые обстрелы всей территории Украины.

Напомним, что еще днем ​​9 ноября в Черном море было восемь российских кораблей, среди которых было два больших десантных.

Ночью 10 ноября их стало 12, а уже днем ​​– 14, среди которых был и один ракетоноситель с восемью ракетами типа Калибр на борту.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 261-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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