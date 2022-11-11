Є й ракетоносії: у Чорному морі маневрує вже 17 російських кораблів

Листопад, 11 в 7:01

Росія продовжує нарощувати кількість кораблів, які маневрують у Чорному морі.

До ночі 11 листопада їх стало вже 17, хоча ще вдень 9 листопада було вісім.

На бойове чергування виведено два ракетоносії з 16 ракетами типу Калібр, яких уже тривалий час не фіксували українські захисники.

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– Певним чином ворог натякає, що готовий помститися за “незручні складні рішення” щодо Херсонської області, до яких його було доведено, – висувають версію в Оперативному командуванні Південь.

У зв’язку з цим українські захисники не виключають, що цілком імовірно РФ може повторити масовані ракетно-дронові обстріли всієї території України.

Нагадаємо, що ще вдень 9 листопада в Чорному морі було вісім російських кораблів, серед яких було два великих десантних.

Уночі 10 листопада їх стало 12, а вже вже вдень – 14, серед яких був і один ракетоносій із вісьмома ракетами типу Калібр на борту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 261-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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