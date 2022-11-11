ВСУ используют зиму для перегруппировки и обновления — Резников

Ноябрь, 11 в 9:25

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что Вооруженные силы используют зимнее время для подготовки, обновления и усиления.

— Мы используем это зимнее время с максимальным результатом для наших Вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления, для ротации, и мы их хорошо подготовим, — сказал Резников в интервью Reuters.

Министр обороны прогнозирует замедление активных действий на поле боя зимой. По его словам, Украина выйдет из этой паузы сильной и усиленной тысячами солдат, которые проходят подготовку в Великобритании.