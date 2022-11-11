ВСУ используют зиму для перегруппировки и обновления — Резников
Фото: Генштаб ВСУ
Министр обороны Алексей Резников рассказал, что Вооруженные силы используют зимнее время для подготовки, обновления и усиления.
— Мы используем это зимнее время с максимальным результатом для наших Вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления, для ротации, и мы их хорошо подготовим, — сказал Резников в интервью Reuters.
Министр обороны прогнозирует замедление активных действий на поле боя зимой. По его словам, Украина выйдет из этой паузы сильной и усиленной тысячами солдат, которые проходят подготовку в Великобритании.
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