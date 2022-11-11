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Факти / Україна

ЗСУ використають зиму для перегрупування та оновлення – Резніков

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
ЗСУ використають зиму для перегрупування та оновлення – Резніков
Фото: Генштаб ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Збройні сили використають зимовий час для підготовки, оновлення та посилення.

– Ми використаємо цей зимовий час із максимальним результатом для наших Збройних сил, для перегрупування, для оновлення, для ротації, і ми їх добре підготуємо, – сказав Резніков в інтерв’ю Reuters.

Міністр оборони прогнозує уповільнення активних дій на полі бою взимку. За його словами, Україна вийде з цієї паузи сильною та посиленою тисячами солдатів, які проходять підготовку у Великій Британії.

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Джерело: Reuters
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