ЗСУ використають зиму для перегрупування та оновлення – Резніков

Листопад, 11 в 9:25

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Збройні сили використають зимовий час для підготовки, оновлення та посилення.

– Ми використаємо цей зимовий час із максимальним результатом для наших Збройних сил, для перегрупування, для оновлення, для ротації, і ми їх добре підготуємо, – сказав Резніков в інтерв’ю Reuters.

Міністр оборони прогнозує уповільнення активних дій на полі бою взимку. За його словами, Україна вийде з цієї паузи сильною та посиленою тисячами солдатів, які проходять підготовку у Великій Британії.