Зимняя погода не приведет к затишью на войне — ISW

Ноябрь, 11 в 7:39

Институт изучения войны ISW не считает, что боевые действия в Украине прекратятся или зайдут в тупик из-за зимней погоды, несмотря на предположения Запада.

Аналитики ISW прокомментировали сообщения NBC News относительно того, что некоторые представители министерства обороны США и Запада рассматривают “ожидаемое зимнее замедление боевых действий как возможность начать дипломатические отношения между Россией и Украиной”.

Некоторому военному оборудованию может потребоваться адаптация к более холодной погоде, а нехватка оборудования или боеприпасов может замедлить продвижение из-за трудностей с логистикой, а не из-за зимней погоды. Зимняя погода может нанести несоразмерный ущерб плохо экипированным российским силам в Украине, но хорошо обеспеченные украинские силы вряд ли остановят свои контрнаступления из-за наступления зимней погоды и, возможно, смогут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем они могли бы в мокрые осенние месяцы.

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Эксперты считают, что если боевые действия и прекратятся этой зимой, то это будет связано с проблемами логистики и кульминацией нескольких кампаний с обеих сторон. Российские кампании по захвату всей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей завершились несколько месяцев назад, и российские войска твердо обороняются на большей части линии фронта.

Источник: ISW