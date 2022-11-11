Зимова погода не призведе до затишшя на війні – ISW

Листопад, 11 в 7:39

Інститут з вивчення війни ISW не вважає, що бойові дії в Україні припиняться або зайдуть у глухий кут через зимову погоду, незважаючи на припущення Заходу.

Аналітики ISW прокоментували повідомлення NBC News стосовно того, що деякі представники міністерства оборони США та Заходу розглядають “очікуване зимове уповільнення бойових дій як можливість розпочати дипломатичні відносини між Росією та Україною”.

Деякому військовому обладнанню може знадобитися адаптація до холоднішої погоди, а брак обладнання чи боєприпасів може сповільнити просування через труднощі з логістикою, а не через зимову погоду. Зимова погода може завдати значної шкоди погано екіпірованим російським силам в Україні, але добре забезпечені українські сили навряд чи зупинять свої контрнаступи через настання зимової погоди і, можливо, зможуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб рухатися легше, ніж вони могли у в’язку осінню погоду.

Зараз дивляться

Експерти вважають, що якщо бойові дії і припиняться цієї зими, то це буде пов’язано з проблемами логістики та кульмінацією кількох кампаній з обох боків. Російські кампанії із захоплення всієї Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей завершилися кілька місяців тому, і російські війська твердо обороняються на більшій частині лінії фронту.

Джерело: ISW