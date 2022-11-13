Ноябрь, 12 в 23:37

Военный эксперт Олег Жданов оценил, насколько эффективна защита железо-бетонной стены, которую Украина строит на границе с Беларусью.

Он отметил, что в мирное время такая стена защищает страну в основном от диверсионно-разведывательных групп.

– А в военное время она задерживает противника для того, чтобы мы смогли хорошенько прицелиться. И как только первая нога врага встанет на нашу землю, в нее сразу же прилетит пуля. Заедет танк – сразу же в него прилетит снаряд. Так, эта стена поможет в плане задержки врага для конкретизации наших действий. Как только они шагнут за эту стену, их ждет смерть, – отметил эксперт в своем видеоблоге в субботу, 12 ноября.

Он добавил, что считает это решение абсолютно правильным и призвал построить такую же стену на границе с Российской Федерацией, закрывать ее надолго.

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– Ставить пулеметы на вышках, сигнализацию и строить нашу оборону. Лозунг “Хочешь мира – готовься к войне” для нас должен стать самым главным на ближайшие пять-десять лет, пока мы не возведем нашу армию, наши силы обороны и не оттренируем это все, – резюмировал Олег Жданов.

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Фото: Кирилл Тимошенко