Ноябрь, 11 в 18:27

Украина возводит на границе с Беларусью инженерные заграждения – железобетонный забор с колючей проволокой. Такая стена, в частности, появилась в Волынской области.

Соответствующую информацию и фото обнародовал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

– Сейчас на Юге наши люди встречают наших военных, а на Севере кипит другая работа – здесь строят стену на границе с Беларусью. Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни, — подчеркнул Тимошенко.

Он уточнил, что подобным образом обустроено уже около 3 км общей с Беларусью границы. Работы продолжаются. Тимошенко намекнул, что “это еще не все”, однако не стал раскрывать детали.

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По его словам, работы по укреплению границы проходят также в Ровенской и Житомирской областях.

Фортификационные сооружения на границе возводят и в регионах Украины, граничащих с территорией страны-агрессора РФ.

– Наши пограничники 24/7 отслеживают ситуацию, имеют все необходимое оборудование для того, чтобы увидеть врага далеко в тылу, – отметил Тимошенко.

Он добавил, что к процессу укрепления границы привлечены областные власти и местный бизнес. Сейчас предпринимаются все меры, чтобы остановить даже гипотетическое продвижение врага на территорию Украины.

Недавно в Генеральном штабе ВСУ заявляли, что в более отдаленной перспективе РФ может сформировать на территории Беларуси военную группировку для участия в войне против Украины. Для этого агрессору понадобится не менее 2-3 месяцев.

В случае наступления оккупантов из Беларуси их встретят огнем украинские военнослужащие.

Источник: Telegram-канал Кирилла Тимошенко

Фото: Telegram-канал Кирилла Тимошенко