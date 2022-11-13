Чи захистить Україну стіна на кордоні з Білоруссю: оцінка Жданова
Військовий експерт Олег Жданов оцінив, наскільки ефективним є захист залізо-бетонної стіни, яку Україна будує на кордоні з Білоруссю.
Він зазначив, що у мирний час така стіна захищає країну переважно від диверсійно-розвідувальних груп.
– А у воєнний час вона затримує супротивника для того, щоб ми змогли добре прицілитися. І тільки-но перша нога ворога встане на нашу землю, в неї одразу ж прилетить куля. Заїде танк – одразу до нього прилетить снаряд. Так, ця стіна допоможе у плані затримки ворога для конкретизації наших дій. Як тільки вони крокують за цю стіну, на них чекає смерть, – зазначив експерт у своєму відеоблозі в суботу, 12 листопада.
Він додав, що вважає це рішення абсолютно правильним і закликав звести таку саму стіну на кордоні з Російською Федерацією, закривати її надовго.
– Ставити кулемети на вежах, сигналізацію та будувати нашу оборону. Гасло “Хочеш миру – готуйся до війни” для нас має стати найголовнішим на найближчі п’ять-десять років, поки ми не зведемо нашу армію, наші сили оборони і не відтренуємо це все, – резюмував Олег Жданов.
Фото: Кирило Тимошенко