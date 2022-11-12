Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ начнут освобождать Крым

Ноябрь, 12 в 20:35

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес сообщил, что после освобождения Херсона HIMARS, которые установят там Вооруженные Силы Украины, будут достреливать до подступов к Крымскому полуострову.

– HIMARS скоро будет стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в радиусе. Это ухудшит российскую оборону/локацию, тогда как левое крыло контрнаступления займет Мариуполь и Мелитополь до января. Потом начинается решающий этап кампании… освобождение Крыма, – написал американский генерал.

Напомним, 11 ноября ВСУ освободили Херсон и правый берег области от российских оккупантов. Украинские защитники продолжают контрнаступление и деоккупацию украинских территорий.

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