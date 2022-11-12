Листопад, 12 в 17:44

У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують активний рух ворожої техніки та мобілізованих росіян у напрямку Бердянська.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

– Фіксуємо рух сил окупантів в Маріуполі та Маріупольському районі. Військова техніка, зокрема важка та системи ППО (Бук), та мобілізовані у великій кількості перекидаються в напрямку Бердянська. Через великий трафік (коридор в Крим по суходолу, на ділянці Маріуполь-Мангуш) військові автівки та тягачі рухаються спочатку трасою Маріуполь-Нікольське, потім Нікольське-Мангуш, об’їздна дорога Мангушу – напрям Бердянськ, – написав він.

Андрющенко зазначив, що після звільнення Херсону окупанти перетворили Маріуполь на перехрестя ротацій.

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Раніше стало відомо, що під Маріуполем у селищі Старий Крим з’явився новий сектор братських могил.

За даними міськради, тисячі жителів Маріуполя досі не знають, де поховані їхні родичі та знайомі.

Фото: Петро Андрющенко