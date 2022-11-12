Более 50 снарядов за ночь: оккупанты накрыли огнем Никопольский район
Ночью 12 ноября российские войска обстреляли сразу три общины Днепропетровской области – Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую.
– Россияне ночью снова издевались над Никопольским районом, – сообщил утром руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.
По его словам, оккупанты выпустили по ночным городам и селам более полусотни снарядов из Градов и тяжелой артиллерии.
По предварительной информации, люди не пострадали, однако подверглись разрушениям жилые дома.
Пока областные власти еще выясняют детали ночных обстрелов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 262-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко