Ноябрь, 12 в 9:45

Ночью 12 ноября российские войска обстреляли сразу три общины Днепропетровской области – Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую.

Более 50 снарядов за ночь: оккупанты накрыли огнем Никопольский район / 4 фотографии

– Россияне ночью снова издевались над Никопольским районом, – сообщил утром руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, оккупанты выпустили по ночным городам и селам более полусотни снарядов из Градов и тяжелой артиллерии.

По предварительной информации, люди не пострадали, однако подверглись разрушениям жилые дома.

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Пока областные власти еще выясняют детали ночных обстрелов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 262-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко