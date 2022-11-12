Листопад, 12 в 9:45

Уночі 12 листопада російські війська обстріляли одразу три громади Дніпропетровської області – Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську.

Понад 50 снарядів за ніч: окупанти вкрили вогнем Нікопольський район / 4 фотографии

– Росіяни вночі знову знущалися над Нікопольщиною, – повідомив уранці керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, окупанти випустили по нічних містах та селах понад пів сотні снарядів із Градів та важкої артилерії.

За попередньою інформацією, люди не постраждали, однак є руйнування житлових будинків.

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Поки обласна влада ще з’ясовує деталі нічних обстрілів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 262-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко