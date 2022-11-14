Ноябрь, 13 в 22:06

На освобожденной Херсонщине следователи уже задокументировали более 400 военных преступлений российской армии.

Об этом во время вечернего обращения 13 ноября сообщил президент Владимир Зеленский.

— Следователями уже задокументировано более 400 российских военных преступлений, обнаруживаются тела убитых – и гражданских, и военных. В Херсонской области российская армия оставила по себе такие же зверства, как и в других регионах нашего государства. Найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу, – сказал глава государства.

По словам Зеленского, на деоккупированных территориях Херсонщины продолжается задержание российских военных, наемников, а также обезвреживание диверсантов.

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Отметим, что ВСУ зашли в Херсон 11 ноября. Местные жители встречали украинских воинов с флагами и плакатами.

Херсон был единственным областным центром Украины, который удалось захватить российским оккупантам. Всего город находился в оккупации 256 дней.

По данным военных, на правом берегу Днепра в Херсонской области с начала недели деоккупировано 179 населенных пунктов на более 4,5 тыс. квадратных километрах.