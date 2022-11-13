Як повернутися додому після деокупації і подати заявку на обстеження саперами

Листопад, 13 в 15:30

Повернення на щойно звільнені від російських окупантів українські території може бути небезпечним.

На жаль, уже є безліч прикладів, коли ворог мінував житлові будинки, цивільні автомобілі та навіть тіла загиблих. Тому обережність має бути передусім.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій дали поради, як безпечно повертатися на деокуповані території. Передусім українцям наполегливо рекомендують дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами ДСНС.

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Але якщо ви вже вирішили повертатися у звільнене місто чи селище до власної оселі, то необхідно звернутися до місцевих органів влади.

Вони нададуть інформацію про обстеження вашого будинку та території навколо на наявність вибухонебезпечних предметів.

Якщо таких даних не буде, потрібно самостійно подати заявку на обстеження домівки спеціалістами ДСНС за номером 101 або у мобільному застосунку Розмінування України. Завантажити його можна на Android і Apple.

Після авторизації з’явиться можливість повідомити саперів про ймовірну загрозу у вашій оселі та в режимі онлайн стежити за статусом заявки.