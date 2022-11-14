€500 млн на відбудову та модернізацію. Якою буде оновлена Мрія та коли “ластівку” побачать у небі

Листопад, 14 в 19:16

Планувати відновлення найбільшого літака світу працівники підприємства почали одразу після деокупації Гостомеля. Після детального огляду Мрії стало зрозуміло – дещо можна відновити.

Як просуваються роботи, наскільки сильно пошкоджений літак та скільки коштуватиме оновлена Мрія – Фактам ICTV розповіли експерти ДП Антонов.

Скільки коштуватиме відбудова

Зараз дивляться

Щонайменше €500 млн – у таку суму фахівці оцінили відбудову Ан-225. Вартість приблизна і неостаточна, але саме її озвучив в.о. генерального директора ДП Антонов Євген Гаврилов.

Це відбулось в аеропорту Лейпцига. Тиждень тому у Німеччині саме відкривали експозицію, присвячену Мрії. Місце для виставки обрали невипадково – наразі летовище стало базою для п’яти вцілілих повітряних суден авіакомпанії Антонов. До того ж у довоєнні часи воно не раз приймало український літак – велетень Мрію.

– Зараз ми виконуємо проєктно-конструкторські дослідні роботи. Ми виконуємо роботи по демонтажу вцілілих агрегатів, досліджуємо їхній технічний стан. Ремонтуємо те, що може бути використане. Враховуючи розміри літака, ми розуміємо, який обсяг потрібно виконати, – зазначив генеральний конструктор ДП Антонов Владислав Власик.

Які пошкодження отримав літак

Після боїв на аеродромі у літака вціліла хвостова частина, стійки колес, агрегати шасі, деяка частина систем. Експерти підрахували, що 30% комплектування можна використати для другого зразка Мрії.

– Літак, зокрема його планер, отримав сильні уламкові пошкодження. Під літаком була пожежа, агрегати зазнали впливу високих температур, вибухових хвиль. Тому ми це все зараз ретельно досліджуємо. Зокрема і пошкоджені двигуни, їх у Мрії шість. Частину з них ми вже демонтували, і вони будуть направлені у Запоріжжя до розробника, до виробника цих двигунів. Там уже будуть вирішувати щодо можливості виконання ремонтів, але вже зараз можемо сказати, що деякі двигуни можуть бути відновлені, – повідомляє Власик.

Якою буде оновлена Мрія

Для нової Мрії планують використати елементи корпусу недобудованого літака-близнюка, якого ще за радянських часів почали зводити паралельно із першим екземпляром, але з часом роботи припинили. Також триває розробка технічного вигляду нового літака. Уже відомо: зовні Мрія залишиться практично незмінною, проте технічно це вже буде інший літак.

– Усі розуміють, що літак у тому вигляді, у якому він був до 24 лютого, не може бути відновлений. Його необхідно буде модернізувати. На ньому з’являться нові системи, звісно, ми будемо використовувати при відбудові цього літака ті напрацювання, які є у нас по літаку Ан-124 Руслан – це модернізація, імпортозаміщення, – говорить Власик.

Крім того, він зазначає, що після відбудови літак має відповідати сучасним вимогам.

– Навігаційні системи, системи радіозв’язку, системи керування літаком, агрегати шасі, агрегати гідравлічної системи. По спектру систем і комплектувальних виробів ми маємо партнерів зі всього світу, зокрема, і Ізраїль, ті ж США, Канада. Ми розуміємо, що проєкт відбудови Мрії, це буде у будь-якому разі – міжнародний проєкт, – додає генеральний конструктор.

Потрібно більше 100 років, щоб окупити його

Те, що літак технічно застарілий, у ньому чимало радянських систем і російського комплектування, та ще й дістався у спадок від Радянського Союзу – одна із причин критики наміру підприємства відновити Мрію. До того ж, на думку авіаекспертів, щоб окупити витрачені на літак кошти, знадобиться більше сотні років. Адже за рік вона виконувала з десяток польотів. Натомість кошти, які планують збирати для Мрії, краще використати на будівництво вантажних військових літаків чи розробки дронів.

– Економічно цей літак затрачені кошти не окупить ніколи. Поки що нема такого обсягу великовантажних і великогабаритних перевезень, щоб Мрія, як, приміром, Руслан, більше перебувала у повітрі, аніж літала. У нас мільйони людей втратили житло, це більш нагальні потреби. У нас великі втрати у Збройних силах, їм потрібне обладнання, озброєння, безпілотники, розвідувальне обладнання, радари, – наголошує провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. О.К. Антонова Валерій Романенко.

Командир екіпажу Ан-225 Дмитро Антонов, який 20 років літав на Мрії, інформацію про малу кількість польотів підтверджує, але так було до періоду пандемії. За останні пів року до війни Мрія здійснила 80 рейсів. Вона була в повітрі пів тисячі годин.

– Вантажна кабіна Мрії – це 1100 куб. м простору. Це найбільший вантажний відсік у апаратах, які літають. Мрія перевезе десь 10 вантажів таких, які можуть перевести вантажні Боїнги-737, більший Боїнг-747 виконував би п’ять рейсів. Якщо б так і далі би використовувати цей літак, він теж би заробляв доволі непогані гроші, – вважає пілот Дмитро Антонов.

На державному підприємстві Антонов запевняють: вони не розпочинали жодних зборів коштів. Усі роботи, які здійснюють на підприємстві, поки не потребують мільйонних інвестицій. Але до них уже почали звертатись компанії, які хочуть підтримати цей проєкт.

– Пошкодження цього літака болить всім, це найбільший літак у світі, це легенда, це вершина інженерного мистецтва. Звісно, люди небайдужі звертаються і пропонують свою допомогу. Потенціал цього літака, він за всю його історію так і не був використаний повністю, попри ту кількість рекордів, які він встановив. Зараз ми розуміємо, які вантажі перевозились цим літаком, це енергетичне обладнання, це моновантажі надважкі. Я вважаю, що в подальшому буде потреба у цих перевезеннях, – говорить Антонов.

Як залучити щонайменше €500 млн, на підприємстві ще не знають. Впевнені, що це має бути міжнародний проєкт, тож Мрію відбудовуватимуть усім світом. Пілот Дмитро Антонов вважає: щоб не використовувати державні кошти, потрібно створити інвестиційний фонд та залучити усіх прихильників авіації. Поки не озвучують антонівці, і скільки часу знадобиться для будівництва літака. Адже основні роботи планують розпочати лише після перемоги України.