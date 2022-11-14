Ноябрь, 14 в 10:26

С наступлением зимы изменится ход боевых действий как для российских, так и для украинских сил. Причиной этого станет сокращение светового дня, а также значительное понижение температуры и ухудшение погоды.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Световой день сократится до менее 9 часов по сравнению с 15-16 часами в летний период. Это приведет к меньшему количеству наступлений и более статичным линиям обороны.

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Приборы ночного видения будут необходимы, а их отсутствие только усугубит нежелание сражаться ночью.

Снизится средняя температура. Сейчас, с сентября по ноябрь, она составляет +13°C, а в период с декабря по февраль упадет до нуля.

Подразделения, не имеющие зимней одежды и укрытий, с большой долей вероятности будут нести потери от холодных ран.

Кроме того, окно “золотого часа”, в течение которого можно спасти тяжелораненого, сокращается почти вдвое, что значительно увеличивает риск контакта с противником.

Сама погода принесет значительные осадки, увеличится скорость ветра и снегопадов. Это все создаст дополнительные проблемы для и без того низкого морального духа российских войск.

К тому же, растет риск неисправности оружия.