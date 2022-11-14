Листопад, 14 в 15:00

Російські окупаційні війська й далі відступатимуть, намагаючись зменшити протяжність лінії фронту в Україні. А деокупація Криму може стати тим рубіконом, який призведе до краху нинішнього політичного режиму в РФ.

Такі прогнози дав військовий експерт Агіль Рустамзаде в ексклюзивному інтерв’ю журналісту Фактів тижня Павлу Васильєву.

Він звернув увагу на те, що Херсон був єдиним обласним центром, який росіянам вдалося захопити на початку повномасштабної війни. А втекти з міста окупантів змусили Збройні сили України, які своїми ударами видавили їх з правого берега Дніпра.

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На думку Рустамзаде, у війні вже сформувався переломний момент, коли армія РФ не зможе вести наступальні дії, а навпаки відступатиме, щоб скоротити лінію фронту. Є вірогідність, що російське військове керівництво усвідомить, що не має сил на утримання фронту від Харківської до Херсонської областей.

– Можна заявити, що перелом сформувався. Російська армія вже не зможе не те, що наступати. Вона не зможе тримати оборону на майже тисячокілометровій лінії фронту. Вона весь час відступатиме… Швидше за все, російська армія може піти шляхом відступу, щоб вирівняти, стабілізувати лінію фронту і паралельно скоротити. Щоб вони змогли зберігати кількість сил і ресурсів, необхідну для, скажімо так, кілометра фронту в обороні… Швидше за все, вони будуватимуть нову лінію фронту, – зазначив військовий експерт.

Рустамзаде вважає, що це може бути лінія від кримського перешийка до Донбасу. При цьому окупанти намагатимуться зберегти сухопутний “коридор” до тимчасово окупованого Криму.

Він уточнив, що вихід окупантів із Херсону може свідчити про те, що політичне керівництво РФ віддало ініціативу військовим. Оскільки у діях російських військ можна помітити “військову доцільність”. Тож цілком можливо, що Кремль дослухався до військового керівництва РФ, що Херсон їм не втримати і потрібно зберегти ті боєздатні частини, які там знаходилися.

Коментуючи можливі подальші дії Збройних сил України, Рустамзаде заявив, що бачить дві опції, реалізація яких залежить від наявності потрібних сил і зброї:

Українські військові можуть продовжувати видавлювати ворога з територій України за допомогою точних вогневих ударів та окремих контрнаступальних дій (як це було на правобережжі Херсонщини).

Або ж можливий широкомасштабний наступ ЗСУ після накопичення ресурсів. Українські захисники, наприклад, могли б завдати удару в Запорізькій області, щоб розчленувати надвоє російське військове угруповання з перспективою звільнення всього Півдня України.

Коментуючи звільнення тимчасово окупованого Криму, Рустамзаде назвав півострів рубіконом для РФ.

– При визволенні Криму є дуже велика ймовірність, що вся ідеологічна, політична машина в РФ зламається. Втрати Криму вони не зможуть перетравити, не зможуть пояснити. Для них уже все важче пояснювати “жести доброї волі”, здачу Херсону. Я вважаю, що Крим – це така сакральна для них річ, така сакральна для них тема, що її втрату вони нікому не зможуть пояснити. І в цей момент, якщо не буде ухвалено рішення (Росією, – Ред.) на застосування тактичної ядерної зброї, можна вважати, що Україна вийде на свої кордони 1991 року, – наголосив військовий експерт.

Він уточнив, що деокупація Криму може відбутися без значного спротиву з боку окупантів (як це було в Херсоні) за умови поєднання сильного тиску на РФ у трьох сферах: на полі бою, політичного та економічного.

– Ось всі ці три інструменти, які здійснюватимуть тиск на військово-політичне керівництво (Росії, – Ред.), можуть призвести до того, що скажімо, до Криму ви вже зайдете без жодного опору, як ви заходили до Херсону, – вважає експерт.

Рустамзаде пояснив, що точно передбачити, як розвиватимуться події, складно. Так, у політичних елітах РФ зараз відбуваються процеси розколу, які можуть призвести до різних сценаріїв. Наприклад, до влади може прийти ще більш войовнича особа, ніж диктатор Володимир Путін. Або навпаки прийдуть люди, які захочуть домовлятися.

– Я думаю, що, швидше за все, з виходом української армії до Криму в РФ буде зміна політичної парадигми. І країна сипатиметься від впливу проблем… Я думаю, це перспектива шести місяців, максимум року, – заявив Рустамзаде.

Водночас він наголосив, що остаточна крапка у війні буде поставлена лише зі зміною вищого політичного керівництва Росії на те, яке матиме ліберальну демократичну позицію, а також після демілітаризації та денуклеаризації країни-агресора. Інакше РФ за кілька років може зібрати сили та завдати нового удару по Україні.

– Ви можете вийти на ваші кордони, але ви будете в конфлікті з РФ. Якщо там не буде зміни політичної парадигми, – поінформував Рустамзаде.

Коментуючи можливість застосування РФ ядерної зброї, він заявив, що вона зараз є дуже низькою. За словами експерта, Кремль все більше віддаляється від перспективи застосування тактичної ядерної зброї, оскільки на Заході йому детально пояснили можливі наслідки такого кроку, аж до фізичного усунення Путіна.

– Я вважаю, що до входу українських військ до Криму ймовірність застосування тактичної ядерної зброї є дуже малою, – переконаний Рустамзаде.

Він також спрогнозував, що з Росією у нинішньому вигляді, як з країною-вигнанцем, котра загрожує всій світовій системі безпеки, “буде покінчено”.