90% Тернопольской области без электропитания из-за ракетной атаки РФ — глава ОВА

Ноябрь, 15 в 18:45

Из-за массированной ракетной атаки РФ 90% Тернопольской области осталось без электропитания.

Об этом в Telegram сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

– Сейчас 90% Тернопольской области без электропитания. Укрэнерго сообщило, что по всей территории Украины введены аварийные отключения света. Подготовьте павербанки и другие источники питания. Также могут возникнуть проблемы со связью, – написал он.

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Сегодня, 15 ноября, российские оккупанты выпустили около 100 ракет по территории Украины.

Как сообщили в Офисе президента, больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере Украины.

Из-за атаки террористов по объектам энергетической инфраструктуры ситуация критическая. В столице вводятся специальные графики аварийных отключений света.