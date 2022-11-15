80% Львова без электричества, отопления и горячей воды нет — Садовой
Фото: Факты ICTV
Во Львове около 80% потребителей остаются без электроснабжения. Из-за отсутствия света приостановлена подача отопления и горячей воды.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщает, что украинские коммунальщики уже запускают дизель-генераторы. В результате ракетных обстрелов ранен один человек, которого оперативно госпитализировали в больницу.
По словам городского главы, трамваи и троллейбусы во Львове пока не курсируют. Восстановительные работы начались после завершения воздушной тревоги.
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Глава Львовской ОВА отмечает, что враг ударил по объекту критической энергетической инфраструктуры в области.
Из-за ракетной атаки на территории Львова наблюдаются проблемы с электроснабжением и перебои в работе мобильных операторов.