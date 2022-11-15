Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

80% Львова без электричества, отопления и горячей воды нет — Садовой

Юля Захарченко, редактор ленты
80% Львова без электричества, отопления и горячей воды нет — Садовой
Фото: Факты ICTV

Во Львове около 80% потребителей остаются без электроснабжения. Из-за отсутствия света приостановлена ​​подача отопления и горячей воды.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщает, что украинские коммунальщики уже запускают дизель-генераторы. В результате ракетных обстрелов ранен один человек, которого оперативно госпитализировали в больницу.

По словам городского главы, трамваи и троллейбусы во Львове пока не курсируют. Восстановительные работы начались после завершения воздушной тревоги.

Сейчас смотрят

Глава Львовской ОВА отмечает, что враг ударил по объекту критической энергетической инфраструктуры в области.

Из-за ракетной атаки на территории Львова наблюдаются проблемы с электроснабжением и перебои в работе мобильных операторов.

Читайте
Удары по жилым домам и энергоструктуре: последствия массовой ракетной атаки по Украине

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка