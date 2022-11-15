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Факти / Україна

90% Тернопільської області без електроживлення через ракетну атаку РФ – голова ОВА

Валентина Чорна, редакторка стрічки
електроенергія
Фото: Depositphotos

Через масовану ракетну атаку РФ 90% Тернопільської області залишилося без електроживлення.

Про це у Telegram повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

– Наразі 90% Тернопільської області без електроживлення. Укренерго повідомило, що по всій території України введено аварійні відключення світла. Підготуйте павербанки та інші джерела живлення. Також можуть виникнути проблеми зі зв’язком, – написав він.

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Сьогодні, 15 листопала, російські окупанти випустили близько 100 ракет по території України.

Як повідомили в Офісі президента, найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі України.

Через атаку терористів по об’єктах енергетичної інфраструктури ситуація критична. У столиці вводяться спеціальні графіки аварійних відключень світла.

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