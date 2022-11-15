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Факти / Україна

На Херсонщині окупанти знищили всю критичну інфраструктуру та замінували всі важливі об’єкти – Зеленський

Валентина Чорна, редакторка стрічки
На Херсонщині окупанти знищили всю критичну інфраструктуру та замінували всі важливі об’єкти – Зеленський

На Херсонщині російські окупанти знищили всю критичну інфраструктуру та замінували всі важливі об’єкти.

Про це у вечірньому зверненні 15 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що разом з українським прапором у звільнені міста повертаються цивілізація, свобода та соціальне забезпечення.

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– Російський прапор – повне спустошення. Немає ні електрики, ні зв’язку, ні інтернету, ні телебачення. Окупанти все знищили самі – спеціально. Оце їхня спецоперація. Перед зимою російські окупанти зруйнували людям абсолютно всю критичну інфраструктуру. Абсолютно всі важливі об’єкти в місті та області заміновані, – сказав глава держави.

Президент наголосив на тому, що Україна поверне всі окуповані території та нормальне життя.

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