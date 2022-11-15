Ноябрь, 15 в 19:21

После российских атак по Киевщине сложилась критическая ситуация в области.

Об этом в своем канале в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

— Жители Киевской области! РФ нанесла массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. К сожалению, имеем прилеты в Киевской области. Сложилась критическая ситуация с электроснабжением. Без света остается почти половина области, — сообщил он.

Глава Киевской ОВА со временем отредактировал свое сообщение, убрав из него часть, в которой говорится про отключение света в “почти половине области”.

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Кулеба отметил, что все больницы и объекты критической инфраструктуры сейчас работают, поскольку обеспечены альтернативным источником питания.

— Также введены экстренные ограничения электричества. Наблюдаем и проблемы со связью — пользуйтесь национальным роумингом. Восстановительные работы продолжаются, — добавил он.

Глава Киевской областной военной администрации отметил, что все специалисты сейчас работают на своих местах, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия обстрелов.

15 ноября Российская Федерация осуществила массированный обстрел Украины, в частности атакуя гражданскую инфраструктуру, жилые дома, а также объекты энергетической инфраструктуры.

В результате российских атак перебои с электроснабжением наблюдались в нескольких областях Украины.

Кроме того, российские атаки частично задели и соседнюю Молдову, где из-за атак РФ по Украине наблюдались перебои с электроснабжением из Румынии.