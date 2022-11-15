Листопад, 15 в 19:21

Після російських атак по Київщині склалась критична ситуація в області.

Про це у своєму каналі у Telegram повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

– Мешканці Київщини! РФ завдала масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. На жаль, маємо прильоти в Київській області. Склалася критична ситуація з електропостачанням. Без світла залишається майже половина області, – повідомив він.

Очільник Київської ОВА згодом відредагував своє повідомлення, прибравши з нього частину, у якій ідеться про вимкнення світла в “майже половині області”.

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Кулеба зазначив, що усі лікарні та об’єкти критичної інфраструктури наразі працюють, оскільки забезпечені альтернативним джерелом живлення.

– Також введені екстрені обмеження електрики. Спостерігаємо й проблеми зі зв’язком — користуйтеся національним роумінгом. Відновлювальні роботи тривають, – додав він.

Очільник Київської обласної військової адміністрації наголосив, що усі фахівці наразі працюють на своїх місцях, щоб якнайшвидше подолати наслідки обстрілів.

15 листопада Російська Федерація здійснила масований обстріл України, зокрема атакуючи цивільну інфраструктуру, житлові будинки, а також об’єкти енергетичної інфраструктури.

Унаслідок російських атак перебої з електропостачанням спостерігалися в кількох областях України.

Крім того, російські атаки частково зачепили і сусідню Молдову, де через атаки РФ по Україні спостерігались перебої з електропостачанням з Румунії.