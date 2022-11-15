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Факты / Україна

В Харькове есть попадание в объект инфраструктуры, остановлен наземный электротранспорт и метро — мэр

Валентина Чорна, редактор ленты

Днем 15 ноября российские оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Харькове.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. О пострадавших пока нет информации.

— Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро. Энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации жизни Харькова, — написал он.

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Сегодня, 15 ноября, враг атаковал ракетами города Украины. В Киеве зафиксированы попадания в три жилых дома в Печерском районе. Несколько ракет удалось сбить средствами ПВО.

Также есть прилеты в объекты критической инфраструктуры во Львове, Ровно, Житомире, в Хмельницкой области.

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