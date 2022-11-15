Листопад, 15 в 16:37

Вдень 15 листопада російські окупанти влучили в об’єкт критичної інфраструктури у Харкові.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Про постраждалих наразі інформації немає.

– Через пошкодження об’єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро. Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова, – написав він.

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Сьогодні, 15 листопада, ворог атакував ракетами міста України. У Києві зафіксовано влучання у три житлових будинки в Печерському районі. Декілька ракет вдалося збити засобами ППО.

Також є прильоти в об’єкти критичної інфраструктури у Львові, Рівному, Житомирі, Кропивницькому, у Хмельницькій та Вінницькій областях.