Ноябрь, 16 в 13:46

К массированному обстрелу Украины 15 ноября могут быть причастны военнослужащие 184 тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22 тяжелой авиационной бомбардировочной дивизии РФ.

Об изучении этой версии 16 ноября сообщил и.о. главы СБУ Василий Малюк.

Также изучается еще несколько версий, согласно которым участие в обстрелах мог принимать 52 тяжелый бомбардировочный авиаполк России.

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В настоящее время следователи СБУ работают над тем, чтобы установить имена исполнителей этих преступлений, а также конкретных лиц из военно-политического руководства РФ, отдавших эти приказы.

– Обломки ракет и другие вещественные доказательства, найденные на местах попадания, уже отправлены на экспертизы, – отметил Василий Малюк.

Всего СБУ открыла 17 уголовных производств по фактам обстрела девяти областей Украины 15 ноября:

Киевской,

Винницкой,

Волынской,

Житомирской,

Львовской,

Полтавской,

Ровенской,

Хмельницкой,

Черкасской.

Материалы производства будут приобщены к доказательной базе, которую собирает Украина для международных судов.

Все дела возбуждены по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что 15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, россияне выпустили более 90 ракет Х-101 и Калибр, а также более 10 ударных беспилотников.

Согласно уточненной информации, 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один беспилотник типа Орион уничтожили подразделения Сил обороны.

Известно, что при попадании ракеты в один из жилых домов Киева погибла пожилая женщина.

Еще два человека погибли после того, как одна из ракет взорвалась на территории Польши.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 266-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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