Хто причетний до обстрілу України 15 листопада: СБУ озвучила кілька версій

Листопад, 16 в 13:46

До масованого обстрілу України 15 листопада можуть бути причетні військовослужбовці 184 важкого бомбардувального авіаційного полку 22 важкої авіаційної бомбардувальної дивізії РФ.

Про опрацювання цієї версії 16 листопада повідомив в. о. голови СБУ Василь Малюк.

Також вивчається ще кілька версій, за якими участь в обстрілах міг брати 52 важкий бомбардувальний авіаполк Росії.

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Нині слідчі СБУ працюють над тим, аби встановити імена виконавців цих злочинів, а також конкретних осіб із військово-політичного керівництва РФ, які віддали ці накази.

– Уламки ракет та інші речові докази, які знайдено на місцях влучань, уже відправлено на експертизи, – зазначив Василь Малюк.

Загалом СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами обстрілу дев’яти областей України 15 листопада:

Київської,

Вінницької,

Волинської,

Житомирської,

Львівської,

Полтавської,

Рівненської,

Хмельницької,

Черкаської.

Матеріали провадження долучать до доказової бази, яку Україна збирає для міжнародних судів.

Усі справи відкриті за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що 15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктури України.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, росіяни випустили понад 90 ракет Х-101 та Калібр, а також більше десяти ударних безпілотників.

Згідно з уточненою інформацією, 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів Shahed-136 та один безпілотник типу Оріон знищили підрозділи Сил оборони.

Відомо, що під час влучання ракети в один із житлових будинків Києва загинула літня жінка.

Ще двоє людей загинули після того, як одна із ракет вибухнула на території Польщі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 266-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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