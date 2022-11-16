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Факты / Україна

На оккупированной Херсонщине задержали заместителя коллаборанта Сальдо Губареву

Малиновская Ангелина, редактор ленты
На оккупированной Херсонщине задержали заместителя коллаборанта Сальдо Губареву

На временно оккупированной территории Херсонской области внезапно исчезла так называемая “замглавы администрации” Екатерина Губарева. Связь с пособницей оккупантов оборвалась вечером 15 ноября.

В последний раз ее видели во временно оккупированном Геническе.

– Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева исчезла, с тех пор на связь не выходила. Последнее место, где ее видели, – здание “правительства” Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться до Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны, – написал в Telegram ее муж Павел Губарев.

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Впоследствии росСМИ заявили, что Губареву задержали за экономические преступления и на данный момент производятся следственные действия. В каком статусе находится предательница, пока неизвестно.

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Фото: Екатерина Губарева

Источник: Обозреватель
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