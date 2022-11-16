На оккупированной Херсонщине задержали заместителя коллаборанта Сальдо Губареву

Ноябрь, 16 в 16:53

На временно оккупированной территории Херсонской области внезапно исчезла так называемая “замглавы администрации” Екатерина Губарева. Связь с пособницей оккупантов оборвалась вечером 15 ноября.

В последний раз ее видели во временно оккупированном Геническе.

– Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева исчезла, с тех пор на связь не выходила. Последнее место, где ее видели, – здание “правительства” Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться до Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны, – написал в Telegram ее муж Павел Губарев.

Впоследствии росСМИ заявили, что Губареву задержали за экономические преступления и на данный момент производятся следственные действия. В каком статусе находится предательница, пока неизвестно.

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Фото: Екатерина Губарева