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Факти / Україна

На окупованій Херсонщині затримали заступницю колаборанта Сальдо Губарєву

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На окупованій Херсонщині затримали заступницю колаборанта Сальдо Губарєву

На тимчасово окупованій території Херсонської області раптово зникла так звана “заступниця глави адміністрації” Катерина Губарєва. Зв’язок із поплічницею окупантів обірвався ввечері 15 листопада.

Востаннє її бачили у тимчасово окупованому Генічеську.

– Вчора близько 16:30 моя дружина Катерина Губарєва зникла, з того часу на зв’язок не виходила. Останнє місце, де її бачили, – будівля уряду Херсонської області в Генічеську. Спроби додзвонитися до Сальдо, щоб дізнатися про місцезнаходження Катерини, поки безрезультатні, – написав у Telegram її чоловік Павло Губарєв.

Згодом росЗМІ заявили, що Губарєву затримали за економічні злочини та проводяться слідчі дії. У якому статусі перебуває зрадниця, поки що невідомо.

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Фото: Єкатерина Губарєва

Джерело: Обозреватель
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